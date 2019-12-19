Точите коньки и готовьте лыжи: снег и холод придут через неделю

Понижение температуры и снег ожидаются в Москве в последнюю пятидневку декабря. Об этом рассказал и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он признался, что пока нельзя считать эти слова прогнозом - более точно температуру можно спрогнозировать только на пять дней, а осадки – на 2-3 дня.

«…Снега пока мы не видим до конца этой недели и первой половины следующей», - отметил он.

Несмотря на отсутствие осадков, Вильфанд посоветовал начать точить коньки, чтобы подготовиться к «настоящей зиме».

«Пока погода теплая, у москвичей как раз есть время заточить коньки и навострить лыжи», - цитирует его ТАСС.

Ранее врач-кардиолог рассказала о влиянии теплой зимы на здоровье россиян.

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