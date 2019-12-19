Точите коньки и готовьте лыжи: снег и холод придут через неделю
Понижение температуры и снег ожидаются в Москве в последнюю пятидневку декабря. Об этом рассказал и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он признался, что пока нельзя считать эти слова прогнозом - более точно температуру можно спрогнозировать только на пять дней, а осадки – на 2-3 дня.
«…Снега пока мы не видим до конца этой недели и первой половины следующей», - отметил он.
Несмотря на отсутствие осадков, Вильфанд посоветовал начать точить коньки, чтобы подготовиться к «настоящей зиме».
«Пока погода теплая, у москвичей как раз есть время заточить коньки и навострить лыжи», - цитирует его ТАСС.
Ранее врач-кардиолог рассказала о влиянии теплой зимы на здоровье россиян.
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
статьи на новой версии
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!