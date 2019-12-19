Теплая зима угрожает здоровью россиян

Температурные аномалии несут опасность для здоровья.

По словам врача-кардиолога Натальи Насибуллиной, изменения погодных условий тяжело переносят люди, страдающие бронхиальной астмой, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. Температурные аномалии не идут на пользу аллергикам, людям с пониженным артериальным давлением и метеозависимым.

Распространению простудных заболеваний способствует повышенная влажность.

Чтобы защитить организм в период аномального тепла, медик советует соблюдать режим сна, регулярно питаться и больше бывать на свежем воздухе, сообщает «Вечерняя Москва».

Тем временем, температура воздуха в Москве 18 декабря дважды побила рекорд. В этот день столбики термометров показали 5,4 градуса выше ноля - был побит рекорд 1886 года, когда воздух в городе прогрелся до +5,3 градусов.

Ранее сообщалось, что декабрь на 40% территории России будет аномально теплым. Россиян ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки.

Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура выше нормы в декабре будет в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, на западе Центральной России и части Сибири.

Он уточнил, что теплая погода продержится не весь месяц. «Будут неоднородные периоды: и оттепель, и сильные морозы», - сказал Вильфанд.

Читайте нас в мобильном приложении