Без вести пропавшая мать Носика может быть в больнице
Женщину, по описанию похожую на без вести пропавшую мать российского актера Александра Носика Марию Стерникову нашли в одной из московских больниц.
Сейчас волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ожидают подтверждения от потенциальных родственников, передает ФБА «Экономика сегодня».
Ранее в СМИ появилась информация о пропаже 75-летней советской актрисы, страдающей болезнью Альцгеймера. Она исчезла во время прогулки со своей сиделкой, мобильного телефона при себе у женщины не было.
Когда сиделка поняла, что ее подопечная бесследно исчезла, она обратилась в правоохранительные органы.
Ранее волонтеры «Лизы Алерт» нашли живой в кустах под Вологдой двухлетнюю девочку, пропавшую за несколько дней до этого.
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