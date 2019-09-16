Не верю: церковь усомнилась в искренности Собчак

Церковь обвинила Ксению Собчак и Константина Богомолова в неискренности. Причиной послужил танец, который звезда исполнила на свадьбе для новоиспечённого мужа.

По словам председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и и.о. пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимира Легойды, «свадебный танец», видео которого еще и массово разошлось в интернете, мягко говоря, мало сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви».

Более того, его возмутило то, что молодожены беседовали со священником о смысле христианского брака, а также письменно засвидетельствовали раскаяние в своих «недостойных делах» в прошлом, пишет «РБК».

Свадьба Собчак и Богомолова состоялась 13 августа в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. К ЗАГСу пара приехала на катафалке, на котором было написано «только смерть разлучит нас».