Пока смерть не разлучит: Собчак приехала к загсу на катафалке

Пока смерть не разлучит: Собчак приехала к загсу на катафалке

vistanews.ru

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке. Их бракосочетание сопровождается эпатажем и мрачной романтикой.

На крыле автомобиля для похоронных процессий была размещена надпись «Пока смерть не разлучит нас».

На свадьбу были приглашены друзья молодоженов: Земфира, Рената Литвинова, Федор Бондарчук, Паулина Андреева и многие другие. Всего ожидается около 300 человек. Торжество обойдется паре примерно в 16 миллионов рублей и пройдет в торговом комплексе «Петровский пассаж».

Неспроста была выбрана и дата свадьбы - пятница 13, ведь все прекрасно знают любовь светской львицы к эпатажу, пишет Лента.ру.

Ранее Константина Богомолова назначили художественным руководителем Театра на Малой Бронной. После этого на странице режиссера в соцсетях новоиспеченная жена режиссера написала: «Горжусь тобой».

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Места: Россия
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