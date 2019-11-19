«Не верю»: Киев отрицает рекомендации покупать напрямую газ РФ

Информация о том, что Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала Украине вернуться к прямым поставкам природного газа из России вместо реверсных в «Нафтогазе» назвали неправдой.

В украинской компании сообщение о рекомендации ЕК назвали фейком. При этом согласились с тем, что ЕК рекомендовала «Газпрому» «заключить долгосрочный контракт со значительным объемом по европейским правилам и с новым украинским оператором ГТС, потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы», пишет «Газета.Ру».

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия рекомендовала Киеву перейти к закупкам природного газа из России напрямую. Таким образом сократятся финансовые затраты украинских властей на дорогостоящие реверсные поставки «голубого топлива» из Европы.

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