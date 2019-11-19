«Не верю»: Киев отрицает рекомендации покупать напрямую газ РФ

«Не верю»: Киев отрицает рекомендации покупать напрямую газ РФ

фото: Lb.ua

Информация о том, что Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала Украине вернуться к прямым поставкам природного газа из России вместо реверсных в «Нафтогазе» назвали неправдой.

В украинской компании сообщение о рекомендации ЕК назвали фейком. При этом согласились с тем, что ЕК рекомендовала «Газпрому» «заключить долгосрочный контракт со значительным объемом по европейским правилам и с новым украинским оператором ГТС, потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы», пишет «Газета.Ру».

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия рекомендовала Киеву перейти к закупкам природного газа из России напрямую. Таким образом сократятся финансовые затраты украинских властей на дорогостоящие реверсные поставки «голубого топлива» из Европы.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!