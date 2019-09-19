В Верховной раде предложили пойти на жертвы ради Донбасса

Для решения войны в Донбассе Украине придется пойти на жертвы. Об этом сказал депутат партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

«Жертвенность» заключается в компромиссе на переговорах с другой стороной, пояснил он. При этом, как считает Гетманцев, на аналогичные действия должна пойти Россия.

Политик указал, что решить вопрос в Донбассе военным способом не получится.

«Должен быть компромисс. Чем-то должны жертвовать мы, а чем-то должна жертвовать та сторона», — цитируют его «Известия».

Напомним, конфликт в Донбассе начался в 2014 году. Условия его прекращения закреплены Минскими договоренностями.