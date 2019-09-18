Киев начинает отвод войск от Донбасса

Киев собирается начать отвод украинских войск вдоль всей линии соприкосновения с Донбассом. Об этом заявил 18 сентября командующий Операцией Объединенных Сил Владимир Кравченко.

«На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения», сообщил командующий. Такое заявление он сделал на встрече с постоянным представителем Программы развития ООН в Киеве Оснат Лубрани, сообщает «ТАСС».

По словам командующего, такую задачу поставил начальник генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, министр обороны Украины Андрей Загороднюк и президент Владимир Зеленский.

Также Владимир Кравченко проинформировал о том, что в районе населенного пункта Станица Луганская, уже удалось осуществить отвод войск.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил о желании интегрироваться с Россией. В Донецке уверены в необходимости стать федеративным округом РФ.

При этом, в ДНР не отказываются от выполнения всех пунктов «Минских соглашений». Не отрицают они и соглашения о передаче контроля над границей Украине.