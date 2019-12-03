Венгрия и РФ будут защищать нацменьшинства на Украине

Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме РФ с предложением объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о таком обращении парламента Венгрии па пленарном заседании. По его словам, объединить усилия необходимо для того, чтобы эффективно отстаивать права меньшинств на Украине, в первую очередь на изучение языка.

Также Володин отметил, что Дума будет заявлять свою позицию о недопустимости нарушения на Украине основополагающих прав «малых народов» на площадках ПАСЕ и ПА ОБСЕ, пишет «Российская газета».

Объявленная в некоторых странах война против русского языка вызывает обеспокоенность, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, этим занимаются «пещерные русофобы» и «маргиналы».

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