Путин: «пещерные русофобы» воюют против русского языка

Объявленная в некоторых странах война против русского языка вызывает обеспокоенность, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, этим занимаются «пещерные русофобы» и «маргиналы».

Выступая на заседании Совета по русскому языку, президент подчеркнул, что иностранные государства пытаются искусственно сократить пространство языка, вытесняя его на периферию, пишет «ПолитЭксперт».

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты…», - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства поставил две задачи по сохранению языка в мире: обеспечить достойный уровень грамотности в России и поддержку русскоязычной среды за рубежом.

Ранее сообщалось, что с сентября 2020 года на Украине не останется школ с обучением на русском языке.