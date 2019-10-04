На Украине не останется школ с обучением на русском языке

На Украине с сентября 2020 года все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Об этом сказала министр образования и науки страны Анна Новосад.

Она констатировала, что в стране еще остались русские школы, однако со следующего учебного года обучение в них будет вестись на украинском языке. Те школы, где обучение идет на языках Евросоюза, переход на украинский состоится с 2023 года, передает ТАСС.

«И те, и те мы должны к этому переходу подготовить», - заключила министр.

Ранее Новосад предложила исключить из учебников упоминания о дружбе с Россией. Она заявила, что даже спустя пять лет с начала конфликта на востоке страны во многих пособиях говорится, что Россия – друг Украины.