Депутат рады заявила об украинизации россиян

Россияне в скором времени начнут хорошо понимтаь украинский язык, заявила депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко. По ее мнению, это произойдет из-за трансляйии выступлений укринских политиков на россиском телевидении.

В пример депутат привела свои выступления, которые зачастую не переводятся на русский язык, а споровождаются субтитрами.

«Мои эфиры часто, я так замечаю, смотрят в России. Что хочу вам сказать - как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть украинский язык звучит в российских эфирах», — приводит слова Савченко «РИА Новости».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский решил создать в стране русскоязычный гостелеканал.