В Венгрии заявили об огромных потерях Европы из-за санкций
Страны Центральной Европы понесли огромные потери из-за экономических санкций против России, введённых Евросоюзом.
«Страны, которые понесли огромные потери из-за санкций в отношении России, — это мы, страны Центральной Европы»,- заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Между Россией и Венгрией сложились тесные взаимоотношения из-за географически близкого расположения двух стран. Власти Венгрии хотели бы развивать отношения не только с Западом, но и с Востоком, пишут «Аргументы и факты».
Венгрия - одна из немногих стран Европы, которая проводит лояльную политику в отношении России и выступает с критикой антироссийских санкций.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!