В Венгрии заявили об огромных потерях Европы из-за санкций

Страны Центральной Европы понесли огромные потери из-за экономических санкций против России, введённых Евросоюзом.

«Страны, которые понесли огромные потери из-за санкций в отношении России, — это мы, страны Центральной Европы»,- заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Между Россией и Венгрией сложились тесные взаимоотношения из-за географически близкого расположения двух стран. Власти Венгрии хотели бы развивать отношения не только с Западом, но и с Востоком, пишут «Аргументы и факты».

Венгрия - одна из немногих стран Европы, которая проводит лояльную политику в отношении России и выступает с критикой антироссийских санкций.