В Венеции из-за наводнения погибли два человека
В результате стихийного наводнения в Венеции погибло два человека.
По предварительным данным, гибель 78-летнего мужчины произошла в результате удара электрического тока. Погибший пытался запустить насосы в своем доме, который заливало водой.
Подробности гибели второго человека не известны, пишет РБК.
Из-за проливных дождей 80% Венеции оказались затопленными. Уровень воды поднялся до отметки в 183 см. Так высоко уровень воды поднимался в Венеции только в 1966 году.
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