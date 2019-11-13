В Венеции из-за наводнения погибли два человека

В результате стихийного наводнения в Венеции погибло два человека.

По предварительным данным, гибель 78-летнего мужчины произошла в результате удара электрического тока. Погибший пытался запустить насосы в своем доме, который заливало водой.

Подробности гибели второго человека не известны, пишет РБК.

Из-за проливных дождей 80% Венеции оказались затопленными. Уровень воды поднялся до отметки в 183 см. Так высоко уровень воды поднимался в Венеции только в 1966 году.

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