В Венеции из-за наводнения погибли два человека

В Венеции из-за наводнения погибли два человека

фото: New9.ru

В результате стихийного наводнения в Венеции погибло два человека.

По предварительным данным, гибель 78-летнего мужчины произошла в результате удара электрического тока. Погибший пытался запустить насосы в своем доме, который заливало водой.

Подробности гибели второго человека не известны, пишет РБК.

Из-за проливных дождей 80% Венеции оказались затопленными. Уровень воды поднялся до отметки в 183 см. Так высоко уровень воды поднимался в Венеции только в 1966 году.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!