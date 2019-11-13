Венеция уходит под воду из-за дождей

Венеция уходит под воду из-за дождей

Фото: GETTY IMAGES

Из-за проливных дождей 80% Венеции оказались затопленными.

Уровень воды поднялся до отметки в 183 см. Местные чиновники готовы объявить чрезвычайное положение.

Под воду полностью ушла площадь Святого Марка, там уровень воды превысил 1 метр. Также в воде оказался одноименный собор. Жителям рекомендовано не покидать свои дома.

Наводнение произошло как из-за дождей, так и ветра со стороны моря, сообщает ТАСС.

Так высоко уровень воды поднималась в Венеции только в 1966 году, когда из-за наводнения были затоплены также и другие итальянские города, в том числе - Флоренция.

Ранее сервис «Aviasales» составил список городов мира, где туристам не рады по причине их избыточного количества (overtourism) и пагубного влияния на экономику. Первое место заняла Венеция, где проживает около 633 тысяч человек, однако турпоток по данным на 2017 год составил 5,3 млн туристов.

Из-за этого власти муниципалитета ввели штрафы до 500 евро за выброс мусора, купание в каналах и езду на велосипеде, а также установили турникеты на дорогах для регулировки движения.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!