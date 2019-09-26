Великому писателю Льву Толстому открыли памятник в столице

На территории Московского государственного института международных отношений в столице открыли памятник русскому писателю Льву Толстому.

Инициатива принадлежит профессорам и преподавателям университета. К тому же, Лев Толстой был полиглотом, напомнил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«Люди постарше помнят, что когда мы впервые выезжали за рубеж, начинали общаться со сверстниками, с людьми постарше, все всегда, узнав, что мы из Советского Союза, России произносили имена: Толстой, Чайковский, Достоевский. Лев Николаевич - это фигура вселенского масштаба», - сказал он «Интерфаксу».

Ранее Польша снесла 427 советских памятников из-за непризнания освобождения страны Красной армией.