Великому писателю Льву Толстому открыли памятник в столице
На территории Московского государственного института международных отношений в столице открыли памятник русскому писателю Льву Толстому.
Инициатива принадлежит профессорам и преподавателям университета. К тому же, Лев Толстой был полиглотом, напомнил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
«Люди постарше помнят, что когда мы впервые выезжали за рубеж, начинали общаться со сверстниками, с людьми постарше, все всегда, узнав, что мы из Советского Союза, России произносили имена: Толстой, Чайковский, Достоевский. Лев Николаевич - это фигура вселенского масштаба», - сказал он «Интерфаксу».
Ранее Польша снесла 427 советских памятников из-за непризнания освобождения страны Красной армией.
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