Польша снесла 427 советских памятников

Варшава отрицает освобождение страны Красной армией и уничтожает все памятники советских воинам-освободителям на территории своей страны. Так с 1997 года они ликвидировали 427 монументов.

По словам посла России в Польше Сергея Андреева, российская сторона со времени начала кампании по сносу памятников весной 2014 года (после обострения украинского кризиса и резкого ухудшения российско-польских отношений) выступает против. Однако польские власти игнорируют протесты.

Но Москва не намерена зеркально отвечать на действия Варшавы. Ведь, по мнению дипломата, «нельзя отвечать по принципу «око за око», сообщают «Известия».

В Польше в 2017 году были приняты поправки к закону о декоммунизации, которые предусматривали «устранение из публичного пространства» в срок до 31 марта 2018 года мемориальных объектов, «пропагандирующих коммунизм» и находящихся вне территории воинских захоронений.

Во время освобождения страны в 1944-1945 гг. погибло около 600 тыс. советских воинов. Еще почти 1 млн. военнопленных СССР погибли в фашистских лагерях и похоронены в Польше.