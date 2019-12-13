Суд Великобритании завершил слушания о долге Украины перед РФ
Слушания по спору о долге Украины перед Россией на $4,5 млрд завершил Верховный суд Великобритании. Он удалился для принятия решения, постановление будет принято позже, точных сроков не называется.
Слушания продолжались четыре дня, за это время стороны представили свои аргументы. Суд удалился на обсуждение и обдумывание дела.
В 2013 году Россия выкупила еврооблигации Украины на сумму $3 млрд. Срок погашения евробондов истек в декабре 2015 года, однако новое правительство отказалось возвращать деньги, пока идут разбирательства, сумма долга выросла, пишет РБК.
В 2017 году Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить эту сумму России, включая проценты. Но исполнение решения приостановили из-за вновь поданной апелляции.
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