Москва и Киев поспорят из-за $3млрд в английском суде

В Великобритании Верховный суд начинает слушания по спору России и Украины о не погашенных Киевом евробондах на $3 млрд.

Слушания уже начались и будут проходить с 9 по12 декабря.

В ходе заседаний будут рассмотрены ряд технических вопросов, выдвинутых с обоих сторон. Например, будет обсуждаться вопрос о том, были ли у министра финансов Украины достаточные полномочия для выпуска еврооблигаций на условиях, на которых они были размещены в 2013 году. Можно ли рассматривать «фактор давления» на украинские власти со стороны РФ, а также ряд моментов, связанных с выплатами по евробондам.

Решение по итогам слушаний должно быть вынесено уже в 2020 году. При этом Украина может попытаться затянуть дело еще на пару лет, пишет РБК.

В 2013 году Россия выкупила еврооблигации Украины на сумму $3 млрд. Срок погашения евробондов истек в декабре 2015 года, однако новое правительство отказалось возвращать долг.

В 2017 году Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить эту сумму России, включая проценты. Но исполнение решения приостановили из-за вновь поданной апелляции.

Читайте нас в мобильном приложении