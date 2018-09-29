Петр Порошенко отказался возвращать крупный долг России

Киев не должен выплачивать Москве долг в размере трех миллиардов долларов, так как бывший президент Украины Виктор Янукович вывез эти деньги из страны. С таким заявлением выступил в субботу президент Петр Порошенко.

«Мы защитились от требований РФ вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года Януковичем, который положил, причем на камеры, эти средства кешем (наличными – прим.) в свои грузовики и вывез с Украины», - сказал он.

В 2013 году Россия выкупила еврооблигации Украины на сумму 3 млрд долларов. Срок погашения евробондов истек в декабре 2015 года, однако новое правительство отказалось возвращать долг, сообщает ТАСС.

В 2017 году Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить эту сумму России, включая проценты. Но исполнение решения приостановили из-за вновь поданной апелляции.

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