Ведущую Елену Малышеву ночью госпитализировали

Ведущую программы «Жить здорово» Елену Малышеву ночью доставили на скорой в Боткинскую больницу. У нее диагностировали гипертонический криз.

Врачи снизили давление, но потребовали ехать в больницу. В карете скорой помощи ведущая снимала видео.

Малышева призналась, что первый раз в жизни давление поднялось до 200 на 130, пишет РИА Новости.

В прошлом году был госпитализирован ее супруг – Игорь Малышев. Мужчину сбил автобус, у него диагностировали ушибы и сотрясение мозга.