Ведущую Елену Малышеву ночью госпитализировали
Ведущую программы «Жить здорово» Елену Малышеву ночью доставили на скорой в Боткинскую больницу. У нее диагностировали гипертонический криз.
Врачи снизили давление, но потребовали ехать в больницу. В карете скорой помощи ведущая снимала видео.
Малышева призналась, что первый раз в жизни давление поднялось до 200 на 130, пишет РИА Новости.
В прошлом году был госпитализирован ее супруг – Игорь Малышев. Мужчину сбил автобус, у него диагностировали ушибы и сотрясение мозга.
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