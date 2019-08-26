Два варианта амнистии подгтовил СПЧ к 75-летию Победы

Два варианта возможной амнистии подготовил Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По словам главы совета Михаила Федотова, сейчас они занимаются доработкой наиболее оптимального варианта. После этого предложение будет передано президенту Путину.

«Говорить о том, на кого может распространяться амнистия, преждевременно, потому что мы даже еще не определились сами, какой из двух альтернативных вариантов будем дорабатывать. Одно могу сказать определенно: мы не будем, в отличие от прошлых лет, предлагать дополнить общеуголовную амнистию административной амнистией», — добавил руководитель СПЧ.

Господин Федотов напомнил, что сейчас идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях и что следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.

Ранее стало известно, что Польша уничтожила уже более 400 памятников советским воинам-освободителям на территории своей страны. Варшава отрицает освобождение страны Красной армией.