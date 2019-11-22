Увольнение врача за поддержку новых справок было повышением

Стало известно о переходе на более высокую должность директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяны Клименко. Она одобрила новый порядок медосмотра, который мог привести к росту стоимости справок в несколько раз.

Ее назначили заместителем директора головного учреждения – Центра Сербского. Эту информацию Клименко подтвердила изданию «Подъем».

«Я не ухожу. Это повышение», - сказала врач.

Накануне сообщалось, что глава Минздрава Вероника Скворцова уволила Клименко. Врач дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин перед вступлением закона в силу раскритиковал планы ввести другие правила медосмотра и повысить стоимость справки.

Из-за введения дополнительного обследования цена справки в отдельных регионах могла вырасти в 13 раз. После появления информации водители выстроились в очередь, чтобы получить документ до повышения цен.

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