Автор справки для водителей уволена после критики Путина

Директор Национального научного центра наркологии имени В. П. Сербского Татьяна Клименко, давшая положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей, сложила свои полномочия.

Baza утверждает, что ее уволила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Меня не уволили, я сама написала заявление об уходе», — заявила Клименко РБК, не уточнив причин такого решения.

Минздрав эту ситуацию пока никак не прокомментировал.

Напомним, новая система медосмотра предполагала дополнительные анализы, ввиду чего справка из наркодиспансеров подорожала бы в несколько раз: так, в Москве ее стоимость могла увеличиться с 800 до 3,6 тыс. рублей.

После того, как нововведения жестко раскритиковал президент России Владимир Путин, Минздрав отложил введение новых правил, несмотря на то, что закон должен был вступить в силу 22 ноября.

Читайте нас в мобильном приложении