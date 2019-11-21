Путину показалась «чушью» справка за 5 тысяч для водителей

Вводить новые правила медосмотра для водителей нужно было «как-то с умом», заявил президент России Владимир Путин. Он также раскритиковал повышение стоимости медицинских справок для ГИБДД.

Президент сказал, что узнал о грядущем подорожании из СМИ.

«…Это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек…5 тыс. если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать?» - возмутился он.

Путин согласился, что необходимо проводить дополнительные обследования, но «вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», передает ТАСС.

Минздрав отложил введение новых правил, несмотря на то, что закон должен был вступить в силу 22 ноября.

Напомним, что из-за ведения дополнительных анализов справка из наркодиспансеров подорожала бы в несколько раз: так, в Москве ее стоимость могла увеличиться с 800 до 3,6 тыс. рублей. Из-за закона в регионах выстроились очереди - водители хотят получить справку до подорожания.

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