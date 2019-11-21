Подорожание медсправок вызвало ажиотаж среди водителей

Жители России выстроились в очереди за медицинскими справками для водительских прав.

Так, в Воронеже несколько десятков человек стоят в очередь к наркологическому диспансеру. Тоже самое происходит в Оренбургской области и в Ярославле.

14 октября вступили в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, что приведет к подорожанию цен на справки. По новым правилам цены на справки вырастут в несколько раз.

Сейчас справка стоит 300 рублей, а с 22 ноября ее стоимость увеличится до 4,8 тысячи рублей. Рост цены обусловлен дорогостоящими лабораторными анализами, которые смогут выявить тех, кто склонен к злоупотреблению алкоголем и наркотиками.

При этом в разных городах стоимость справки будет варьироваться, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, россияне, у которых в период действия водительских прав возникли противопоказания к управлению автомобилем, будут направлять на внеочередные освидетельствования.

Разработаны поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», которые исключают возможность управления транспортным средством водителем с медицинскими противопоказаниями.

Благодаря поправкам, ГИБДД сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.

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