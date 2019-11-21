Подорожание медсправок вызвало ажиотаж среди водителей
Жители России выстроились в очереди за медицинскими справками для водительских прав.
Так, в Воронеже несколько десятков человек стоят в очередь к наркологическому диспансеру. Тоже самое происходит в Оренбургской области и в Ярославле.
14 октября вступили в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, что приведет к подорожанию цен на справки. По новым правилам цены на справки вырастут в несколько раз.
Сейчас справка стоит 300 рублей, а с 22 ноября ее стоимость увеличится до 4,8 тысячи рублей. Рост цены обусловлен дорогостоящими лабораторными анализами, которые смогут выявить тех, кто склонен к злоупотреблению алкоголем и наркотиками.
При этом в разных городах стоимость справки будет варьироваться, сообщает РИА «Новости».
Как сообщалось ранее, россияне, у которых в период действия водительских прав возникли противопоказания к управлению автомобилем, будут направлять на внеочередные освидетельствования.
Разработаны поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», которые исключают возможность управления транспортным средством водителем с медицинскими противопоказаниями.
Благодаря поправкам, ГИБДД сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
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