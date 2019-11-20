Больных водителей внепланово проверят
Россияне, у которых в период действия водительских прав возникли противопоказания к управлению автомобилем, будут направлять на внеочередные освидетельствования.
Разработаны поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», которые исключают возможность управления транспортным средством водителем с медицинскими противопоказаниями.
Благодаря поправкам, ГИБДД сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Также будет создана база, где будет размещена вся информация о тех водителях, кто имеет медицинские противопоказания к управлению транспортом, пишет «Российская газета».
Ранее стало известно о том, что ГИБДД с помощью нового оборудования будут следить за состоянием здоровья.
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