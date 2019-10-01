За увольнение чиновникам в РФ выплатят миллиарды рублей

За три года на увольнение «армии» чиновников придется потратить 4,8 млрд рублей, заявили в Минфине. Эта цифра получилась с учетом того, что при сокращении работникам выплачивают компенсацию в размере трех окладов, а средняя зарплата госслужащих – 127 тыс. рублей.

До 2022 года будут уволены около 13 тыс. человек. В первую очередь сократят пенсионеров и молодежь.

После оптимизации государство будет экономить до 10 млрд рублей в год, пишут «Известия». Пока на 10 тыс. россиян приходится 163 чиновника.

Ранее сообщалось, что со следующего года в России на 10% сократят численность госслужащих федеральных органов исполнительной власти и на 5% - региональных. Оставшимся чиновникам повысят зарплаты.