«Армию» российских чиновников начнут сокращать

«Армию» российских чиновников сократят, а оставшимся госслужащим поднимут зарплаты. Об этом сообщили в Минфине.

Реформа госуправления стартует с 2020 года, рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Увольнять чиновников планируют в 2 этапа.

В 2020 году численность представителей федеральных органов исполнительной власти снизится на 10%, региональных – на 5%. К 2021 году количество территориальных госслужащих снизится на 15%.

На второй стадии реформы будет усовершенствован госаппарат: региональные министерства и ведомства превратят в филиалы, пишет РИА Новости. Это приведет к дополнительному сокращению чиновников.

По словам Нестеренко, одна из целей сокращения – достижение конкурентного уровня заработной платы чиновников. В противном случае, рост их зарплат не будет превышать размера инфляции.

Весной 2019 года Минфин заявлял о необходимости уволить каждого десятого федерального чиновника и 15% региональных.