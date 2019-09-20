Экс-чиновника Пермского края заподозрили в расправе над лайками

В Пермское крае полиция возбудила уголовное дело по факту убийства четырех охотничьих собак бывшим заместителем министра Виктором Усенко.

Однако, как сообщает РИА «Новости», пока неизвестно, проходит ли он в качестве подозреваемого.

В агентстве уточнили, что на прошлой неделе во время промысла на боровую дичь в охотхозяйстве «Глухарь» в Горнозаводском районе были убиты четыре лайки.

По словам хозяина питомцев, к убийству причастен директор охотхозяйства Усенко, который до 2016 года занимал должность заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

Он заявлял, что собачий лай мешает охоте и отпугивает лосей.

По неподтвержденной информации, свидетелем убийства стал районный охотинспектор Виктор Козлов. Сейчас в отношении него начата служебная проверка.

Если вина Виктора Усенко будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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