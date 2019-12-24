Уволены причастные к разгону «школьного» митинга полицейские

Причастные к организации учений полиции по разгону митингов со школьниками в Татарстане понесут наказание. Министра внутренних дел по Татарстану генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина привлекут к дисциплинарной ответственности, а непосредственных организаторов уволят.

Соответствующий приказ дал глава МВД Владимир Колокольцев на правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Он заявил, что министр МВД по региону понесет дисциплинарную ответственность из-за неполного служебного соответствия. Остальные полицейские, организовавшие учения по отработке приемов разгона митингов в школе, будут уволены, пишет «Интерфакс».

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором полиция отрабатывает навыки разгона митингующих на школьниках. В полиции объяснили, что детей привлекли в качестве статистов по согласованию с директором школы. Позже предполагаемый участник учений сообщил о полученных травмах. Девятиклассник пожаловался, что сотрудники МВД применяли жесткие приемы — кидали через бедро и укладывали лицом в снег.

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