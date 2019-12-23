Сыгравшие митингующих дети получили травмы на учениях МВД

Школьники в Татарстане получили травмы в результате учений МВД по разгону митингов. Силовики применяли к учащимся жесткие приемы — кидали через бедро, укладывали лицом в снег.

Один подросток пожаловался на оставшиеся ссадины на руке и коленке, а также большую шишку на голове. По словам подростка, он был не единственным, кто получил травмы. Его друга поцарапали, он порезался о щит.

«Нас было примерно 18 человек. Они нам объяснили, что мы должны провоцироваться, выходить топать, потом уже просто толкать», - рассказал учащийся МБХ Медиа.

Предполагаемый участник учений заявил, что их не предупреждали о мероприятии. После уроков директор отвел девятиклассников на учения.

Напомним, 22 декабря сообщалось об участии в тренировке учеников Новотроицкой школы Татарстана и бойцов Росгвардии. Детей попросили нападать на сотрудников, а те скручивали подростков. В ведомстве заявили, что детей привлекли для работы как статистов.

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