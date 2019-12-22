Росгвардейцы отработали разгон митингов на школьниках

В Татарстане сотрудники Росгвардии провели учения по действиям во время массовых беспорядков, используя в качестве нападающих девятиклассников местного села Новотроицкое.

По словам пользовательницы Instagram Екатеринаы Пантелеевой, мероприятие прошло 20 декабря. Его съемку вели сами школьники. Запись с учений опубликовали также политик Алексей Навальный и председатель отделения профсоюза «Альянс учителей» в Татарстане Раушан Валиуллин.

Валиуллин пояснил, что подростков попросили нападать на сотрудников Росгвардии в полной экипировке, а те скручивали подростков. Задачей учений было — научить сотрудников действовать в условиях массовых беспорядков.

По словам Валиуллина, сборы по линии МВД были согласованы с управлением образования района А вот с родителями это мероприятие согласовывать не стали.

Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали случившееся.

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