Уволен подвергнутый критике перед Путиным глава Росгидромета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке главы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максима Яковенко. Сегодня утром глава Росгидромета опровергал информацию об увольнении.

В документе, подписанном Медведевым, говорится: «Освободить Яковенко Максима Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Официальная причина ухода – собственное желание.

Яковенко работает на месте главы Росгидромета с 2017 года. До этого он три года был в должности заместителя главы службы. В феврале Яковенко заявил, что в службе не обновляется материальная база, а точность прогнозов может снизиться. Ранее на совещании с президентом по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке гидрометеослужбу раскритиковал глава МЧС Евгений Зиничев. Он доложил президенту, что наводнения можно было избежать, если бы Росгидромет вовремя передал прогноз погоды, пишет Znak.com.

Предшественник Яковенко тоже был вынужден уйти в отставку. Тогда Генпрокуратура направила письмо в Минприроды, в котором говорилось, что неверный прогноз спровоцировал катастрофические последствия урагана в Москве в 2017 году. Тогда погибли 18 человек, 170 пострадали.