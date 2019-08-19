За утиль заплатят россияне: в РФ хотят перерабатывать 100% товаров

Минприроды предложило ввести 100-процентную утилизацию упаковки и товаров. За счет этого правительство рассчитывает увеличить доход от экосбора с производителей, но рост нормативов может привести к увеличению стоимости товаров на 0,25-1,5% для потребителей.

Сейчас утилизируется 5-35% продукции или платится экосбор. В 2018 году было собрано 2,2 млрд рублей экосбора. Власти думают увеличить доход от него до 136 млрд рублей в год.

Пока сроки повышения нормативов не называются. Кабмин должен рассмотреть этот вопрос до середины 2020 года.

Гендиректор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина сказала «Коммерсанту», что требование о полной утилизации повысит инфляцию, а многие предприятия окажутся отброшены «за грань окупаемости».

Минпромторг предлагал ввести для производителей стопроцентную утилизацию их товаров и упаковки в 2017 году. Тогда против идеи выступило Минприроды.