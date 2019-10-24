Установлено гражданство 39 погибших в грузовике мигрантов
Найденные в грузовике в британском городе Грейс 39 мертвых мигрантов были гражданами Китая. Ранее сообщалось, что водитель ехал в Британию через Крым.
Среди мертвых китайцев 38 взрослых и один подросток, уточняет Lenta.ru.
Машина прибыла из Болгарии в Британию в ночь на 23 октября. В контейнере-рефрижераторе, где температура может опускаться до минус 25 градусов, были тела 39 человека.
Задержан 25-летний водитель – уроженец Северной Ирландии. Его считают причастным к гибели мигрантов.
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