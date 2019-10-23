Грузовик из Болгарии с 39 трупами нашли в Англии
Британская полиция обнаружила в прицепе грузовика 39 тел. Среди погибших как минимум один несовершеннолетний.
Грузовик с трупами стоял на территории индустриального парка в городе Грейс графства Эссекс. До этого, как полагает полиция, машина была в Болгарии.
Как пишет «Интерфакс», по подозрению в убийстве задержан водитель – 25-летний выходец из Северной Ирландии.
В 2015 году в Австрии обнаружили фургон с семью десятками мигрантов. Они задохнулись в машине. Вскоре задержали троих членов болгаро-венгерской группировки, которая занималась торговлей людьми.
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