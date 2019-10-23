Грузовик из Болгарии с 39 трупами нашли в Англии

Британская полиция обнаружила в прицепе грузовика 39 тел. Среди погибших как минимум один несовершеннолетний.

Грузовик с трупами стоял на территории индустриального парка в городе Грейс графства Эссекс. До этого, как полагает полиция, машина была в Болгарии.

Как пишет «Интерфакс», по подозрению в убийстве задержан водитель – 25-летний выходец из Северной Ирландии.

В 2015 году в Австрии обнаружили фургон с семью десятками мигрантов. Они задохнулись в машине. Вскоре задержали троих членов болгаро-венгерской группировки, которая занималась торговлей людьми.