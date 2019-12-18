Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» составил ₽95 млн

Ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» составил 95 миллионов рублей. Это практически равняется сегодняшней стоимости этого корабля.

«При этом речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

Сегодня такой корабль с учетом срока службы, износа и без вооружения стоит около 110 млн рублей — практически столько же, во сколько оценивается ущерб.

«Оглашенная сумма вызвала большое возмущение у командования ВМФ», — отметил источник издания.

Будут ли его восстанавливать, пока неизвестно.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» вспыхнул 12 декабря. В результате ЧП погибли два человека, еще 14 человек получили различные травмы.

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