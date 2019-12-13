На российском горе-авианосце найден второй погибший офицер

На российском горе-авианосце найден второй погибший офицер

Фото: Минобороны РФ

Спасатели обнаружили второго погибшего при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Это офицер службы живучести крейсера, который руководил эвакуацией рабочих.

Военнослужащего нашли в аварийном отсеке корабля. Представители Северного флота сообщили, что с начала пожара офицер спустился к месту проведения сварочных работ и обеспечил эвакуацию рабочих.

Поисковую операцию на авианосце завершили. В настоящее время ведется осушение внутрикорабельных помещений, пишет ТАСС.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» вспыхнул 12 декабря. Тогда же стало известно об одном погибшем военном. При пожаре пострадали 14 человек.

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