Количество пострадавших на «Адмирале Кузнецове» выросло до 14

После пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» госпитализировали 14 человек. Ранее говорилось о 12 пострадавших.

По данным источника «Интерфакса», медики оказывают помощь 14 гражданам, еще одного найти не удалось.

Пожар на единственном российском авианосце — тяжелом крейсере «Адмирал Кузнецов» - начался утром 12 декабря. Площадь возгорания с 20 кв. м за некоторое время выросла до 600.

Причиной называют попадание окалины на опилки и тряпки, которыми рабочие вытирали разлитые во время ремонта растворители. При пожаре погиб один военнослужащий.





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