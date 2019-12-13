Куча мусора стала причиной пожара на «Адмирале Кузнецове»

Причиной пожара на российском крейсере «Адмирал Кузнецов» стало попадание сварочной окалины, использовавшейся при проведении огневых работ при ремонте судна, на брошенную в трюме промасленную ветошь.

Как говорят источники, близкие к участникам ремонта, при сварке, проводившейся на нижней палубе, окалина по кабельному каналу провалилась в трюм и упала на кучу мусора, состоящую из ветоши и опилок, которыми рабочие вытирали разлитые во время ремонта растворители, пишет «Коммерсант».

Как сообщалось ранее, Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», который произошел сегодня во время огневых работ. По последней информации, не менее 12 человек пострадали.

В пресс-службе Северного флота РФ сообщили, что военный погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений.

В ведомстве отметили, что пропавший офицер практически сразу после начала пожара отправился к месту проведения сварочных работ на корабле, чтобы эвакуировать оттуда рабочих, пишет «Интерфакс».

Читайте нас в мобильном приложении