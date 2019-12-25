На Урале школьник из-за двоек проломил учителю голову молотком

На Урале школьник из-за двоек проломил учителю голову молотком

Фото: Pixabay

В Екатеринбурге 15-летний школьник напал с молотком на учителя русского языка и литературы. Женщину с черепно-мозговой травмой и ушибами доставили в больницу.

Учащийся подкараулил учителя на улице, напал, а потом пошел в школу. По данным Telegram-канала Baza, поводом для нападения стали плохие оценки.

Женщина получила не менее пяти ударов молотком. Она смогла оказать сопротивление подростку и повалила его на землю.

Мать одной из учениц рассказала изданию E1.RU, что учительница живет неподалеку от школы, она была классным руководителем у напавшего школьника.

Ребенка задержали, он направлен в психиатрическую больницу.

Ранее учительница русского языка в Волгограде после спора со школьником отрезала ему челку.

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