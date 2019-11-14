Употребление сахара может привести к болезни Альцгеймера
Канадские ученые провели исследование и выяснили, что употребление сахара приводит к возникновению воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
В ходе проведенных научных экспериментов выяснилось, что у подопытных мышей, в чей рацион входил сахар, в случае искусственно вызванного колита повреждение кишечной ткани было в большей степени.
Кроме того, этот продукт стимулировал развитие болезнетворных бактерий, которые могут перемещаться из кишечника в другие части организма. Это, в свою очередь, повышает риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера, пишут «Известия».
Ранее специалисты назвали наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
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