Употребление сахара может привести к болезни Альцгеймера

Канадские ученые провели исследование и выяснили, что употребление сахара приводит к возникновению воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В ходе проведенных научных экспериментов выяснилось, что у подопытных мышей, в чей рацион входил сахар, в случае искусственно вызванного колита повреждение кишечной ткани было в большей степени.

Кроме того, этот продукт стимулировал развитие болезнетворных бактерий, которые могут перемещаться из кишечника в другие части организма. Это, в свою очередь, повышает риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера, пишут «Известия».

Ранее специалисты назвали наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.

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