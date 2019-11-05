Названы самые вредные сладости

Специалисты назвали наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что при покупке таких продуктов обязательно нужно обращать внимание на состав и избегать сладостей, в которых сочетаются сахар и трансжиры — в производстве их используют под названием «кондитерский жир». Их добавляют в пирожные, выпечку, смешивая с синтетическими ароматизаторами и подсластителями.

Также особо вредной продукцией можно назвать жареные изделия, так как их жарят в кипящем масле, которое тоже часто является трансжиром. Речь идет, например, о пончиках.

Вредными, по мнению врача, являются и газированные напитки из-за большого количества сахара и химических добавок, пишет «РИА Новости».

Лучше заменить сладости овощами и фруктами. Самыми полезными продуктами осенью считаются тыква, слива и груша. Они обладают необходимыми витаминами, чтобы поддержать организм в такое время года.