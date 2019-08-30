Россиянам посоветовали есть плоды осени для здоровья

Самыми полезными продуктами осенью считаются тыква, слива и груша. Они обладают необходимыми витаминами, чтобы поддержать организм в такое время года.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, они доступны для всех россиян, так как продаются практически в каждом магазине, пишет «Вечерняя москва».

В тыкве содержится бета-каротин. Он улучшает зрение, положительно влияет на состояние кожи, слизистую. Также продукт богат калием. Он снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Слива содержит антиоксиданты, клетчатку и витамин С.

Груша обладает способностью очищения кишечника, так как в ней содержится калий, магний и пектины. Этот продукт также лучше употреблять в сыром виде.

Ранее стало известно, что начало осени обещает быть по-настоящему летним в Москве. Комфортная погода будет сохраняться весь сентябрь.