Москва ждёт в начале сентября летнюю погоду

Начало сентября обещает быть летним в Москве. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ученики пойдут в школу 1 сентября при комфортных +24+25 градусах.

2 сентября будет такая же погода, осадков не ожидается.

При этом, вторая половина этой недели москвичей не порадует. Днём ожидается +16+18, а ночью +2+7 градусов, сообщает РБК.

Ранее синоптики центра «Фобос» прогнозировали ночью 28 августа первые заморозки.