Москва ждёт в начале сентября летнюю погоду
Начало сентября обещает быть летним в Москве. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ученики пойдут в школу 1 сентября при комфортных +24+25 градусах.
2 сентября будет такая же погода, осадков не ожидается.
При этом, вторая половина этой недели москвичей не порадует. Днём ожидается +16+18, а ночью +2+7 градусов, сообщает РБК.
Ранее синоптики центра «Фобос» прогнозировали ночью 28 августа первые заморозки.
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