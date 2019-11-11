Упавшая под поезд в московском метро женщина погибла

Упавшая на пути женщина, попала под прибывающий поезд и погибла. Произошло это на станции метро «Таганская» Кольцевой лиги.

На место происшествия прибыли оперативные службы города и сотрудники полиции. Движение поездов на Кольцевой линии московского метро было прервано. Чтобы извлечь тело женщины потребовалось около получаса.

Обстоятельства случившегося выясняются, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что на станции московского метро «Маяковская» пассажир упал между вагонами поезда. По информации СМИ, он остался в живых.

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