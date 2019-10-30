В московском метро пассажир упал между вагонами поезда
На станции московского метро «Маяковская» пассажир упал между вагонами поезда. По информации СМИ, он остался в живых.
Как сообщает источник «Интерфакса», инцидент произошел около 19:55 во время стоянки поезда на станции. Для того, чтобы поднять человека с путей, понадобилось снять напряжение контактного рельса, из-за чего прерывалось движение на участке «Белорусская» - «Театральная».
Сейчас движение поездов на Замоскворецкой линии вошло в график.
Ранее подобный инцидент произошел на станции метро «Университет». Тогда упавший под поезд пассажир скончался на месте.
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