Уникальный российский гидросамолет Л-65 ушел за границу

Российская самолетостроительная компания передала иностранному заказчику уникальный самолет-амфибию Л-65. Воздушное судно может летать без посадки целые сутки.

Самолет купил пилот из Австралии Майкл Смит и уже перенаправил его через Лондон в Мельбурн. Он рассчитывает использовать судно для дальних перелетов. Осенью Л-65 прошел необходимые испытания.

Амфибия может пролетать до 4 тыс. километров со скоростью 230 км/ч. Ее оснастили тремя навигационными системами и четырьмя видами связи: двумя авиационными радиостанциями, морской и стационарным спутниковым телефоном. У Л-65 есть автопилот. При отказе двигателя самолет продолжит полет, но со скоростью 170 км/ч.

Л-65 вмещает четыре человека, пишет «ПолитЭксперт». Самолет прозвали «летающей лодкой»: вместо шасси у него лодка, позволяющая сажать судно на воду.

Ранее Минобороны сообщило о решении оснастить морскую авиацию гиперзвуковыми комплексами «Кинжал». С их появлением флот сможет дотянуться почти до любой точки Арктики.



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