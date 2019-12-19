Морская авиация получит гиперзвуковые «Кинжалы»

Министерство обороны России решило оснастить морскую авиацию гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», которые поступят на вооружение полков, в составе которых есть перехватчики МиГ-31.

Сроки оснащения будут зависеть от выполнения гособоронзаказа. «Кинжалы» полностью интегрируют в боевой состав Военно-морского флота. Корабли и подводные лодки смогут в режиме реального времени выдавать координаты целей для самолетов-носителей.

С появлением «Кинжалов» флот сможет «дотянуться» практически до любого района Арктики у берегов РФ, сообщают «Известия».

В мае текущего года президенту России Владимиру Путину в ходе посещения летно-испытательного центра имени Чкалова в Ахтубинске показали истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

«Кинжал» - гиперзвуковой ракетный комплекс для уничтожения стационарных объектов, а также авианосцев, эсминцев, фрегатов. Ракета поражает цели в любое время суток и при разной погоде, а также обладает возможностью оснащения ядерным боезарядом. За это «Кинжал» окрестили «убийцей авианосцев».

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